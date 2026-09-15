Федерация водных видов спорта: Сергей Маркоч ушел с поста тренера

Сергей Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло. Под его руководством команда добилась значительных успехов, включая победу в Кубке мира в 2026 году.
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