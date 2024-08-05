Экс-хоккеист Щитов: Зубов выведет "Сочи" в плей-офф

Бывший защитник ХК "Сочи" Никита Щитов высказался о назначении главным тренером клуба одного из сильнейших защитников в российской истории Сергея Зубова, заявив, что тот может поднять клуб на новый уровень и наконец привести его к выходу в плей-офф.
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