Экс-хоккеист Щитов: Зубов выведет "Сочи" в плей-офф

Бывший защитник ХК "Сочи" Никита Щитов высказался о назначении главным тренером клуба одного из сильнейших защитников в российской истории Сергея Зубова, заявив, что тот может поднять клуб на новый уровень и наконец привести его к выходу в плей-офф.