Самый экологичный: Сбер победил в челлендже «БумБатл»

Сбер стал победителем в категории «Бизнес» в четвертом сезоне всероссийской экологической акции «БумБатл», ключевая цель которой – сокращение потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии