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Самый экологичный: Сбер победил в челлендже «БумБатл»

Самый экологичный: Сбер победил в челлендже «БумБатл»

Сбер стал победителем в категории «Бизнес» в четвертом сезоне всероссийской экологической акции «БумБатл», ключевая цель которой – сокращение потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры.

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