Страшно! В Сочи дерево рухнуло и раздавило машину во время движения

Как сообщает ЧП Сочи, большое дерево рухнуло на автомобиль на улице Виноградной,движение было перекрыто в обе стороны.
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