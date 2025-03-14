Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прокомментировал просьбу своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить украинских военнослужащих, которые оказались в окружении в Курской области.
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