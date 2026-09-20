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Царьград

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В сетях у пляжа Ласковый погибли сородичи тюленя Крошика

В сетях у пляжа Ласковый погибли сородичи тюленя Крошика

У берега в районе пляжа Ласковый, расположенного на Финском заливе, в рыболовных сетях запутались и погибли сородичи тюленя Крошика, которого ранее удалось спасти.

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