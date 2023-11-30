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В 2029 году в стране не останется ИП

Депутат Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП. Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована.

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