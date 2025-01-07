Байден встретился с семьями погибших при теракте в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл посетил Новый Орлеан. Американский лидер и первая леди США встретились с семьями погибших и представителями местных властей, а также посетили улицу Бурбон-стрит, где произошел теракт.
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