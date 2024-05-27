Times: полковник охраны Зеленского предлагал сдаться в начале СВО

Два полковника Госохраны Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали покушение на президента Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, их задержали, сообщает Times.
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