Суд отказал Бакальчуку в вопросе передачи активов Wildberries в компанию РВБ

Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а ее экс-супруг Владислав Бакальчук - 1% доли и не нашел подтверждений требований истца, который стремился признать сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ недействительной.