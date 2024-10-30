Страна и люди
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Страна и люди

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РФ сократила поставки бананов из Эквадора до минимума 12 лет экспорта

РФ сократила поставки бананов из Эквадора до минимума 12 лет экспорта

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимального показателя за последние 12 лет. Уменьшение закупок сильно сократилось в период с января по август, сейчас объем — 776 тысяч тонн, передает РИА Новости.

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