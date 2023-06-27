Олег Матыцин: «Категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас возвращать, мы сами принимаем решение, где участвовать и в каком статусе»

«Мы нацелены на то, чтобы прежде всего защитить интересы наших спортсменов и тренеров, создать конкурентную среду за счет внутреннего календаря, за счет организации открытого формата турниров для того, чтобы привлечь иностранных партнеров.
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