На день рождения ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве. Как разваливали СССР

Горбачев: я развалил Советский Союз в интересах всего мираБеседы Горбачева с мировыми лидерами о судьбе Украины и СССРНа день рождения Михаила Сергеевича Горбачева руководство Архива Национальной Безопасности США подготовило для бывшего генсека ЦК КПСС довольно оригинальный подарок: выложило в общий доступ 14 секретных документов, касающихся деятельности советского политика в период с 1984-1991 год.