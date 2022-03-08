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На день рождения ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве. Как разваливали СССР

На день рождения ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве. Как разваливали СССР

Горбачев: я развалил Советский Союз в интересах всего мираБеседы Горбачева с мировыми лидерами о судьбе Украины и СССРНа день рождения Михаила Сергеевича Горбачева руководство Архива Национальной Безопасности США подготовило для бывшего генсека ЦК КПСС довольно оригинальный подарок: выложило в общий доступ 14 секретных документов, касающихся деятельности советского политика в период с 1984-1991 год.

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