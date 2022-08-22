Увидеть лес за деревьями. О махании шашкой, черно-белом мышлении и целях победы

Думал, что тема, поднятая в предыдущем материале (О мобилизации, проблемах делегирования и военно-морском параде), будет там же и исчерпана, но оказалась она неисчерпаемой.
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