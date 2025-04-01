Алаудинов заявил об атаке ВСУ эвакуационной группы «Ахмата» под Курском

Вооруженные силы Украины совершили атаку на эвакуационную группу спецназа «Ахмат» с раненым бойцом. Противник использовал для этого дроны и минометы, сообщил в Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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