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Петербургский дневник

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Фильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 141 миллион рублей Премьера недели – фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли – стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.

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