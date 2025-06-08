Фильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 141 миллион рублей Премьера недели – фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли – стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.
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