Валентин Демидов: Жители Белгорода размещены во временных пунктах

В результате атаки дронов на Белгород произошло возгорание в жилых домах. Глава города Валентин Демидов сообщил, что возвращение жителей в квартиры невозможно, но организованы временные пункты размещения с обеспечением всем необходимым.
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