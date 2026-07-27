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Царьград

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Валентин Демидов: Жители Белгорода размещены во временных пунктах

Валентин Демидов: Жители Белгорода размещены во временных пунктах

В результате атаки дронов на Белгород произошло возгорание в жилых домах. Глава города Валентин Демидов сообщил, что возвращение жителей в квартиры невозможно, но организованы временные пункты размещения с обеспечением всем необходимым.

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