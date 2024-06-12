Зеленский из Германии потребовал от украинцев вернуться в незалежную REUTERSСегодня 7,1K прочитали Освобождены от националистов Артемовка и Тимковка Группировка войск «Север» нивелировала свыше 265 военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии