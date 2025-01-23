Как прекращение огня в Украине может повлиять на Молдову?

Возможное прекращение огня между Российской Федерацией и Украиной может напрямую затронуть Республику Молдова, принимая во внимание геополитические реалии и гарантии безопасности, в которых нуждается соседняя страна, но которые также влияют на нашу стабильность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии