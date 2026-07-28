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Сенатор Борщев открыл Всероссийское совещание центров энергосбережения

Сенатор Борщев открыл Всероссийское совещание центров энергосбережения

В работе совещания приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Республики Беларусь, региональных центров энергосбережения, а также эксперты и представители профессионального сообщества.

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