Кто будет вести переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз

Техническими, практическими процессами, касающимися поддержки переговорного процесса о вступлении в Евросоюз и внедрения внутренних реформ, скорее всего, будет заниматься созданное правительством Бюро по европейской интеграции в рамках Госканцелярии.
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