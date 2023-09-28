Какие даты в октябре 2023 года подходят для стрижки и окрашивания волос АнастасияЛунный календарь для изменения цвета и длины волос на октябрь 2023 года предоставляет уникальную возможность подстроить свою прическу под влияние лунных фаз и знаков зодиака.