В интервью накануне юбилея народная артистка России вспомнила свой самый счастливый день рождения. Нонна Гришаева: «В том, что беременна, я призналась Джеки Чану в последний день» Ирина Заргано«Накануне моего 50-­летия я думала, что это будет самый грустный день в жизни.