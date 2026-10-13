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Газета.ру

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Юрист Афанасьев: за работу 4 ноября полагается двойная оплата или отгул

Юрист Афанасьев: за работу 4 ноября полагается двойная оплата или отгул

Россияне, работающие в День народного единства, 4 ноября, могут рассчитывать на двойную оплату, сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К.

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