Юрист Афанасьев: за работу 4 ноября полагается двойная оплата или отгул

Россияне, работающие в День народного единства, 4 ноября, могут рассчитывать на двойную оплату, сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К.
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