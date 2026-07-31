Лисички с картошкой в казане на улице с летним дымком

У лисичек есть редкое свойство: они приносят с собой не только вкус, но и место. Стоит высыпать их в казан, и в воздухе сразу появляется лесная дорожка после дождя, сухая хвоя, теплый картофельный пар и тот самый запах летней кухни, где все почему-то получается вкуснее.