Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Он восстановил 120-летнюю башню и теперь в ней живет! Показываю что получилось

Он восстановил 120-летнюю башню и теперь в ней живет! Показываю что получилось

«Господи, как скучно мы живем!В нас пропал дух авантюризма!Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…»(«Ирония судьбы, или С легким паром!») Почему-то вспомнились эти слова из всем известного фильма, хотя "глупость" ли совершил или нет герой сегодняшнего повествования - Александр Лунев - каждый может решить сам, прочитав эту поистине уникальную историю для России, которая произошла в городе Томске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Александр, это  настоящий человек -созидатель с огромным потенциалом. Побольше бы таких, чтобы обустроить всю нашу огромную страну.
Ответить
13 час.
НИ
Нина Ивлева
Молодец!
Ответить
13 час.
Алина Белова
Успехов вам, Александр. Спасибо  за ваш труд  и исполнение  мечты.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх