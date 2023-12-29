Он восстановил 120-летнюю башню и теперь в ней живет! Показываю что получилось

«Господи, как скучно мы живем!В нас пропал дух авантюризма!Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…»(«Ирония судьбы, или С легким паром!») Почему-то вспомнились эти слова из всем известного фильма, хотя "глупость" ли совершил или нет герой сегодняшнего повествования - Александр Лунев - каждый может решить сам, прочитав эту поистине уникальную историю для России, которая произошла в городе Томске.