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Несекретные материалы

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Невоенный анализ-65. Альянсы. 21 июня 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Я тоько по поводу дефолта- я думаю, что спишут или отсрочат до капитуляции  Украинны
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11 час.

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