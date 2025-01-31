Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 25 по 31 января

С 25 по 31 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.
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