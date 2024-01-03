128 катков насчитывается в Нижегородской области

128 катков находится в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает Нижегородстат. 70 из них располагаются в Нижнем Новгороде — в парке «Швейцария», Автозаводском парке, на «Спорт Порте» у стадиона «Нижний Новгород», на стадионах «Труд», «Старт» (для воспитанников школы «Нижегородец») и «Динамо», в парке 1 Мая и Сормовском парке.