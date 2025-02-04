Аскаров пропустил 3 шайбы после 17 бросков в круговом турнире 3 на 3 на Матче звезд АХЛ. Денисенко остался без очков

Мероприятие проходило в виде кругового турнира 3 на 3 с участием сборных дивизионов. Тихоокеанский дивизион, за который выступали два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Барракуда») и форвард Григорий Денисенко («Хендерсон») – не смог выйти в финал.
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