Аскаров пропустил 3 шайбы после 17 бросков в круговом турнире 3 на 3 на Матче звезд АХЛ. Денисенко остался без очков

Мероприятие проходило в виде кругового турнира 3 на 3 с участием сборных дивизионов. Тихоокеанский дивизион, за который выступали два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Барракуда») и форвард Григорий Денисенко («Хендерсон») – не смог выйти в финал.