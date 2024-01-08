Депутат прокомментировал прорыв канализации в Киеве

Депутат Рады призвал киевлян поумнеть после прорыва канализации: депутат Верховной Рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал таким образом прорыв канализации в Киеве, сообщает LENTA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии