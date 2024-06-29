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Corriere dello Sport: Хвича не принял предложение "Наполи" о продлении контракта

Corriere dello Sport: Хвича не принял предложение "Наполи" о продлении контракта

Футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не принял предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы, передает Corriere dello Sport.

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