Corriere dello Sport: Хвича не принял предложение "Наполи" о продлении контракта

Футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не принял предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы, передает Corriere dello Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии