Магнитная буря 14 октября 2023 года: Солнце «затихло», чтобы ударить с новой силой Елена ГалицкаяПериод длительного октябрьского шторма сошел на нет, но это солнечное затишье, что называется, перед бурей в прямом понимании этого слова.
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