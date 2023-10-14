Магнитная буря 14 октября 2023 года: Солнце «затихло», чтобы ударить с новой силой Елена ГалицкаяПериод длительного октябрьского шторма сошел на нет, но это солнечное затишье, что называется, перед бурей в прямом понимании этого слова.