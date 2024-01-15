ИИ выяснил, что отпечатки пальцев одного человека не уникальны

Ученые нашли общедоступную базу данных правительства США, содержащую 60 000 отпечатков пальцев, и попарно загрузили их в систему на основе искусственного интеллекта под названием глубокая контрастирующая сеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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