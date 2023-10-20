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Россия планирует унифицировать классификацию полезных ископаемых с СНГ

Россия планирует унифицировать классификацию полезных ископаемых с СНГ

Россия планирует унифицировать классификацию полезных ископаемых с СНГ Наталья МарковаКлассификация полезных ископаемых – важная часть процесса освоения недр.

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