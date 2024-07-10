Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стали известны участники финала Евро-2024

Стали известны участники финала Евро-2024

Сборная Англии обыграла команду Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:1. У голландцев на 7-ой минуте забил Хави Симон, счет у англичан открыл Гарри Кейн, отправив гол в ворота противника с пенальти и Олли Уоткинс, который забил в первую минуту дополнительного времени.

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