Реглан снизу спицами. Анатомическая посадка рукава

В этой статье я рассуждаю на тему очень нами всеми любимого реглана и показываю, как вязать РЕГЛАН СНИЗУ по моему авторскому расчету, который позволяет связать модную удлиненную линию проймы рукава «реглан».
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