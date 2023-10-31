9 приёмов для тех, кто экономит время на кухне и не только

Однажды наступает момент, когда все разговоры с подругами сводятся не к личной жизни, а к быту. Вы начинаете делиться рецептами любимых блюд, эффективными лайфхаками для уборки и готовки, рассказываете, как сэкономить время на ведении хозяйства.