9 приёмов для тех, кто экономит время на кухне и не только

Однажды наступает момент, когда все разговоры с подругами сводятся не к личной жизни, а к быту. Вы начинаете делиться рецептами любимых блюд, эффективными лайфхаками для уборки и готовки, рассказываете, как сэкономить время на ведении хозяйства.
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