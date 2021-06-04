Данилов: СНБО поручил СБУ и внешней разведке тщательно проверить 134 украинца, которые находятся под санкциями США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабмину, СБУ, внешней разведке провести проверку граждан Украины, против которых США ввели санкции, и по ее итогам будет принимать соответствующие решения в случае необходимости.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабмину, СБУ, внешней разведке провести проверку граждан Украины, против которых США ввели санкции, и по ее итогам будет принимать соответствующие решения в случае необходимости.
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