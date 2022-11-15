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Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе

Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе

﻿Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе. Как сообщает South China Morning Post, они должны находиться на китайской космической станции Тяньгун.

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