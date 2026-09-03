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Татар-информ

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Повышенная зарплата в сентябре: кто получит в Татарстане

Повышенная зарплата в сентябре: кто получит в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Некоторые жители Татарстана получат повышенную заработную плату за август, которая будет начислена в первой половине сентября.

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