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  • Гарий Щерба
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«Я плохая – ты хороший»: как Анна Ахматова «украла» стихотворение у нашей современницы

«Я плохая – ты хороший»: как Анна Ахматова «украла» стихотворение у нашей современницы

Действия пользователей «ТикТока» и администраторов ряда популярных литературных сайтов привели к курьезной ситуации: стихотворение современного автора из Петербурга Анны Ошариной «Я плохая – ты хороший» стали приписывать Анне Ахматовой.

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