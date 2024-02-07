«Я плохая – ты хороший»: как Анна Ахматова «украла» стихотворение у нашей современницы

Действия пользователей «ТикТока» и администраторов ряда популярных литературных сайтов привели к курьезной ситуации: стихотворение современного автора из Петербурга Анны Ошариной «Я плохая – ты хороший» стали приписывать Анне Ахматовой.
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