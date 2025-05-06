Келлог: Киев хочет договориться о 30-километровой демилитаризованной зоне

Приостановку боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения с установлением 30-километровой демилитаризованной зоны предложили киевские власти, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог 6 мая в интервью телеканалу Fox News.
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