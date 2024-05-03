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«Нью-Йорк» и «Индиана» сыграют во втором раунде плей-офф

«Нью-Йорк» (2) и «Индиана» (6) станут соперниками по полуфиналу Восточной конференции. «Никс» в шести матчах прошли «Филадельфию» (7), «Пэйсерс» с таким же счетом выиграли серию у «Милуоки» (3).

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