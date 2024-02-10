Руководитель обладминистрации Харьковщины Виталий Ганчев поделился сведениями о том, что на территории региона выявлено было огромное число французских граждан, которые несут службу в наёмнических подразделениях Вооружённых сил киевского режима.
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