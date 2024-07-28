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Осуждённого за изнасилование девочки нидерландского волейболиста освистали на Олимпиаде

Осуждённого за изнасилование девочки нидерландского волейболиста освистали на Олимпиаде

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде подвергся свисту на Олимпийских Играх в Париже. Ван де Вельде и Мэттью Иммерс проиграли итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбула в стартовом матче на Олимпиаде.

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