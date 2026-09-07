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Новости Тамбова

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Суд взыскал с жердевского бизнесмена почти 4 млн рублей за уклонение от налогов

Суд взыскал с жердевского бизнесмена почти 4 млн рублей за уклонение от налогов

В Тамбовской области с индивидуального предпринимателя взыскали крупную сумму ущерба, причиненного государству в результате налогового правонарушения.

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