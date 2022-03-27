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Зуб против «Флориды»: 5-й гол в сезоне, 6 хитов за 19:56. У защитника 20 очков в 65 играх

Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4 Б). Россиянин набрал очки (1+1) во второй игре подряд.

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