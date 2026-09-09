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В Горно-Алтайске семейная ссора закончилась нападением с ножом и скалкой

В Горно-Алтайске семейная ссора закончилась нападением с ножом и скалкой

Полученные потерпевшим повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью В Горно-Алтайске вынесли приговор 39-летней местной жительнице, которая во время семейной ссоры избила мужа скалкой и ранила его ножом.

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