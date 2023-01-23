Глава парламента Крыма Константинов: имуществу простых украинцев в регионе ничего не угрожает

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что собственности простых украинцев на полуострове ничего не угрожает, под национализацию попадет имущество тех, кто ответственен за преступления в отношении российской армии и мирного населения.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что собственности простых украинцев на полуострове ничего не угрожает, под национализацию попадет имущество тех, кто ответственен за преступления в отношении российской армии и мирного населения.
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